تعديل ساعات تشغيل مترو الأنفاق فى شهر رمضان (تعرف عليها)

أعطى الدكتور هشام عرفات وزير النقل توجيهات لقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق برفع درجة الاستعدادات الخاصة باستقبال شهر رمضان المعظم من خلال إعلان حاله الطوارئ القصوى بجميع محطات المترو في الخطوط الثلاثة " حلوان – المرج " و شبرا الخيمة – المنيب " و العتبة – الأهرام بمصر الجديدة".





كما وجه وزير النقل بضرورة تعديل ساعات تشغيل مترو الأنفاق في شهر رمضان لتصبح من الساعة 5.30 صباحاً حتى الساعة الثانية صباحاً، على أن يتقابل أخر قطارين بالخطين الأول والثاني في تمام الساعة 1.30 صباحاً ويتقابل أخر قطارين بالخط الثاني والثالث في تمام الساعة 1.25 صباحاً، وضرورة رفع حالة الاستعداد القصوى بنقاط الإسعاف المنتشرة بالمحطات المختلفة لاستقبال أي حالة مرضية طارئة والتعامل معها ونقلها إلى أقرب مستشفى بمعرفة مرفق الإسعاف .





وفى هذا السياق صرح المهندس على الفضالى رئيس شركة مترو الأنفاق بأنه تم إعداد جداول تشغيل للقطارات بإجمالي عدد رحلات ( 1614) رحلة يومياً بخطوط المترو الثلاثة لتواكب الزيادة في عدد الركاب , منها ( 520 ) رحلة بالخط الأول بزمن تقاطر ( 4ق ) ، ونحو (664 ) رحلة بالخط الثاني بزمن تقاطر (3ق) ، و(430) رحلة بالخط الثالث بزمن تقاطر (5ق).





وأضاف الفضالى أنه تم الاستعداد برحلات إضافية يومياً بالخطين الأول والثاني يتم تشغيلهم في حالة الزيادة غير المتوقعة في أعداد الركاب، كما انه تم إصدار تعليمات للسائقين بزيادة توقف القطارات بالمحطات المزدحمة طبقاً لجداول التشغيل ولإتاحة فرصة أكبر للركاب في النزول والصعود وبما لا يتعارض مع التشغيل .





ومن جانبه أكد المهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة أنه تم عمل مجموعات بالمحطات لمتابعة أي معوقات تحدث والعمل فوراً على حلها، وضرورة تسهيل متطلبات الجمهور، مشيراً إلى زيادة منافذ توزيع التذاكر بالمحطات ذات الكثافة العالية لتخفيف الزحام على الشبابيك ويتم تشغيل مكاتب الاشتراكات يومياً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثالثة مساء .





وكلف صبره المسئولين بمتابعة غرف العمليات والتحكم المركزي (CCP – PCP ) لسير القطارات بخطوط المترو الثلاثة، والعمل على حل أي معوقات تحدث في أسرع وقت .





وأكد صبره على تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية والخط الساخن 16048 وخدمة الواتس اب " 01221116048&01021778887 " ويستمر العمل بالخدمات على مدار اليوم لتلقى كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بجمهور الركاب، مشدداً على التيسير على المواطنين وحسن التعامل معهم بهدف تقديم خدمة مميزة خلال الشهر الكريم.



