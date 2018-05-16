بعثة الأهلي تصل القاهرة فجر الخميس





تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تغادر العاصمة الأوغندية كمبالا الأربعاء، عقب خوضه مباراة كمبالا سيتي أمس الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وبات من المقرر أن تغادر بعثة الأهلي أوغندا في السابعة إلا ربع مساء اليوم الأربعاء على الخطوط الأثيوبية على أن تصل القاهرة في الساعات الأولى من صباح غد الخميس.





يذكر ان رحلة الأهلي من أوغندا إلى القاهرة تستغرق 9 ساعات يتخللها ساعتين ترانزيت في مطار اديس أبابا.



