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انتشال جثة غريقة من شاطئ أبو هيف بالإسكندرية

الأربعاء 16/مايو/2018 - 12:21 م
انتشال جثة غريقة من شاطئ أبو هيف بالإسكندرية
جثة - أرشيفية
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دينا حسن- محمد رجب
 
تمكنت وحدة الإنقاذ النهري بالإسكندرية، من انتشال جثة غريقة تدعى "م ا ا" من شاطئ أبو هيف، عقب تعرضها للغرق أثناء الاستحمام في الشاطئ، وقيام التيار بجرفها وغرقها.

وتلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد فؤاد غنيم، مدير إدارة الحماية المدنية اخطارا بالعثور على جثة شخص غرق في دائرة قسم أول المنتزة. 

وتبلغ لقسم شرطة المنتزة أول بغرق المدعو "ع س ا" بشاطئ أبو هيف - دائرة القسم، وبسؤال صديقة المدعو "ز ا م"، قرر أنه في أثناء قيام المذكور بالاستحمام بمياه البحر بالشاطئ المشار إليه جرفه التيار وغرق، وعند قيامه بالاستغاثة لإنقاذه قام المدعو "م ا ا" بالنزول لمياه البحر لإنقاذ المذكور إلا أنه لم يظهر حتى الآن، بتاريخ اليوم تمكنت قوات الحماية المدنية "وحدة الإنقاذ النهري" من انتشال جثة المدعو "م ارا" وتم نقلها لمشرحة الإسعاف. 

وتحرر المحضر رقم 58 أحوال القسم، إرفاق بالمحضر الأصلي، وجارٍ العرض على النيابة.
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