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رامز جلال ضيف شريف عامر.. الليلة

الأربعاء 16/مايو/2018 - 12:18 م
رامز جلال ضيف شريف عامر.. الليلة
رامز جلال وشريف عامر
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الفجر الفني
 

يحل الفنان رامز جلال، ضيفًا على الإعلامي شريف عامر، خلال حلقة اليوم الأربعاء، من برنامج "يحدث في مصر" عبر قناة "إم بي سي مصر"، في العاشرة مساءً.

وفي حلقة خاصة، يكشف جلال عن كواليس برنامجه الجديد "رامز تحت الصفر"، وأبرز الصعوبات التي واجهها خلال التصوير، فضلًا عن التحضيرات وتصوير الحلقات.

وكانت "Mbc" قد طرحت برومو برنامج "رامز تحت الصفر"، صباح اليوم الأربعاء، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ومن أبرز الضيوف، الفنان كريم فهمي، وأحمد آدم، وغادة عبدالرازق، وشيرين، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، والكابتن حسام البدري، ومحمود عبدالرازق "ِشيكابالا"، ومحمود حسن "تريزيجيه"، ووليد أزارو، والكابتن رضا عبدالعال، وعبدالناصر زيدان.

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