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"صحة الأقصر" تنظم قافلة طبية للكشف على العاملين بمصنع سكر أرمنت (صور)

الأربعاء 16/مايو/2018 - 12:19 م
صحة الأقصر تنظم قافلة طبية للكشف على العاملين بمصنع سكر أرمنت (صور)
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طاهر الحساني
 
نظمت مديرية الصحة بالأقصر، اليوم الأربعاء، قافلة طبية بمصنع سكر أرمنت للكشف على الموظفين والعاملين بداخله.

وقال الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل الصحة بالأقصر، إن القافلة تمكنت من توقيع الكشف العام على الموظفين وصرف العلاج المناسب لكل حالة بالمجان.

وأشار إلى أنه تم الكشف على 80 عاملًا بالمصنع، وذلك في إطار الاهتمام بتنفيذ القوافل الطبية بمختلف مراكز ومدن المحافظة وعدم اقتصارها على الوحدات الصحية والمستشفيات من خلال تواجدها بالمصالح الحكومية بما يصب في مصلحة المواطن.
"صحة الأقصر" تنظم قافلة طبية للكشف على العاملين بمصنع سكر أرمنت (صور)
"صحة الأقصر" تنظم قافلة طبية للكشف على العاملين بمصنع سكر أرمنت (صور)
"صحة الأقصر" تنظم قافلة طبية للكشف على العاملين بمصنع سكر أرمنت (صور)
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