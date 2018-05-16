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رئيس الوزراء يستعرض الموقف الحالي لمعارض أهلًا رمضان

الأربعاء 16/مايو/2018 - 12:15 م
رئيس الوزراء يستعرض الموقف الحالي لمعارض أهلًا رمضان
المهندس شريف إسماعيل - أرشيفية
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يحي حلمي
 
التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، برئيس اتحاد الغرف التجارية، أحمد الوكيل، حيث تم استعراض دور الاتحاد في الإسهام المتميز في معارض أهلاً رمضان.

وعرض رئيس الاتحاد الموقف الحالي لمعرض أهلاً رمضان والذي يشارك فيه عدد ضخم من الشركات، فضلاً عن جهود اتحاد الغرف التجارية لتوفير السلع المختلفة علي مستوى الجمهورية من خلال إقامة 137 منفذًا لبيع السلع.
المزيد عن: شريف إسماعيل رئيس الوزراء أهلا رمضان أخبار مصر
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