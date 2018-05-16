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ديبلوماسي سابق: وثيقة "مخرجات الاتفاق" بشان سد النهضة إعلان لمرحلة جديدة (فيديو)

الأربعاء 16/مايو/2018 - 12:14 م
ديبلوماسي سابق: وثيقة مخرجات الاتفاق بشان سد النهضة إعلان لمرحلة جديدة (فيديو)
السفير محمد حجازي
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ندى محمد
 
قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن وثيقة "مخرجات الاتفاق" بشان سد النهضة تعد إعلانًا ببدء مرحلة جديدة من المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، بخاصة وأننا في مرحلة مهمة وهي الخاصة بالدراسات الفنية لسد النهضة، حيث تم وضع آليات التشاور وعقد الاجتماعات المقبلة.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "DMC"، اليوم الأربعاء، أننا أمام تأسيس مركز أو وحدة للدراسات الأمنية لدراسة عملية الملء للسد بشكل يحقق مصالح الدول الثلاث، مشيرًا إلى أننا أمام مشهد إيجابي بدأت بوادره بتصريحات وزير الخارجية الإثيوبي الجيدة حول الأمر وبعدها وثيقة الاتفاق وإعلان عقد الاجتماع المقبل في القاهرة.
المزيد عن: مخرجات الاتفاق سد النهضة الخارجية أزمة سد النهضة
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