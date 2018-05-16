توريد 272 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد بالمنيا



وأضاف أنه تم توريد 139310 طن و429 كيلو بالبنك الزراعي، و30834 طن و60 كيلو بقطاع المطاحن، و102197 طن و538 كيلو بالقابضة للصوامع.



وأوضح أن سعر إردب القمح لهذا العام 600 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، و585 جنيه لدرجة نقاوة 23 و570 جنيه لدرجة نقاوة 22، مشيرًا إلى إن إجمالي المساحة المنزرعة هذا العام تقدر بحوالي 245 ألف فدان.

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن إجمالي توريد محصول القمح منذ بدء موسم الحصاد حتى اليوم على مستوى المحافظة بلغ 272342 طن و27 كيلو.