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تخوفات من استراحات "الثانوية العامة".. "المستقلة": "لا ترضى بها الأنعام".. و"التعليم": "نتابعها باستمرار"

الأربعاء 16/مايو/2018 - 12:10 م
تخوفات من استراحات الثانوية العامة.. المستقلة: لا ترضى بها الأنعام.. والتعليم: نتابعها باستمرار
استراحات معلمين - أرشيفية
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ريم محمود
 
مع قرب امتحانات الثانوية العامة، يتخوف المعلمون دائمًا من أزمة الاستراحات وعدم تواجد أماكن لهم آدمية ومناسبة.

وقال حسين إبراهيم، الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة، إن استراحات المعلمين فى معظم الأماكن، تكون مهانة لكرامة المعلم لعدم آدميتها، موجهًا رسالة للمعلمين الذين سيخوضون امتحانات الثانوية العامة قائلا لهم: "زميلي العزيز المنتدب لأعمال الامتحانات، إذا كانت الاستراحة لا ترقى للاستخدام الآدمي سيبها وامشي وارجع لرئيس اللجنة، واطلب منه توفير مكان آدمي لإقامتك، أو يمضيلك على اعتذار وترجع بيتك بكرامتك".

وأضاف خلال رسالته:" ولو قالك مافيش غير دي ومش هامضيلك على اعتذار، اطلع على قسم الشرطة واعمل محضر إثبات حالة بأن الاستراحات لا ترقى للاستخدام الآدمي وخد رقم المحضر وروح بيتك وسط عيالك واحفظ كرامتك".

واستكمل الرسالة قائلا: "ولو جالك تحقيق ابقى قول الكلام ده في التحقيق، واكتب رقم المحضر في التحقيق وماتخافش من أي عقوبة.. لأن أصلا مافيش عقوبة أكتر من أنهم يخلو إقامتك في أماكن لا ترضى بها الأنعام".

وفي السياق ذاته، قال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الاستراحات من الأشياء المهمة بالثانوية العامة، وتوجد لجنة مركزية وأيضا لجنة ثلاثية تعمل على متابعتها باستمرار، مضيفًا أن مدير المديرية والمحافظ، سيقومان بحل أي مشكلات تعرقل المعلمين.

وأكد في تصريح إلى "الفجر"، أنه تم التأكد من سلامة التليفونات الأرضية حتى يكون هناك سهولة في التواصل بين المعلمين ولجان غرف العمليات على مستوى جمهورية مصر العربية.
المزيد عن: وزارة التعليم الثانوية العامة التعليم التربية والتعليم استراحات المعلمين
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