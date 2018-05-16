ضبط 1514 محكوما عليهم في حملة أمنية بالقليوبية

تمكنت مباحث القليوبية،من ضبط 1514محكوم عليهم خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة وذيول التشكيلات العصابية وكل ما من شأنه مخالفه القانون وإعادة الانضباط الي الشارع القليوبي.



تلقي مدير أمن القليوبية اللواء إيهاب خيرت،إخطارا بضبط 1514محكوم عليهم بإجمالى أحكام منفذة 10022 حكما و1034 حكما جزئيا و197 حكم مستأنف و20جناية، وتحصيل8538 جنيها غرامات وتحرير233 مخالفة.



كما تم تحرير 221 قضية وهم 36 اشغال طريق - 26 نظافه عامه - 59 ازاله اشغال مؤقت - 31 وصلات كهربائيه - 5 ازاله تنده مخالفه - 25 اعلان مخالف - 12 فرش شاى - 4 إزالة كافتيريا - 10 إزالة رصيف خرسانى - 5 إزالة أكشاك - 8 إزالة فرش فاكهة،كما تم رفع 16 طن قمامة.



