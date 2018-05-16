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بدء حركة السيارات على جسر القرم (فيديو)

الأربعاء 16/مايو/2018 - 11:10 ص
بدء حركة السيارات على جسر القرم (فيديو)
حركة السيارات
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وكالات
 

بدأت السيارات تتحرك على طول جسر القرم في كلا الاتجاهين.

 

تحركت قافلة من السيارات والدراجات النارية في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء 16 أيار/مايو، باتجاه شبه جزيرة القرم عبر الجسر الجديد. وكان أول من عبر الجسر السكان المحليون وبناة الجسر والمحاربون والمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.

كما تجمعت مئات السيارات عند بداية الجسر في القرم لعبوره.

 

وقد زينت السيارات والدراجات النارية بالأعلام الروسية.

 

كما صور عمال بناء السكة الحديدية ما يحدث على هواتفهم ولوحوا للسائقين، الذين بدأوا بشكر العمال.

 

ووفقا لمركز معلومات "جسر القرم" فقد عبر الجسر خلال الساعة الأولى من جانب القرم أكثر من 600 وسيلة نقل ومن جانب كوبان أكثر من 500 سيارة ودراجة نارية.

 

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