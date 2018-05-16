ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عز الدين سعيدان يحذر من خطورة تراجع مخزون تونس من العملة الصعبة

الأربعاء 16/مايو/2018 - 11:05 ص
عز الدين سعيدان يحذر من خطورة تراجع مخزون تونس من العملة الصعبة
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
 أعلن البنك المركزي التونسي أنّ مخزون تونس من العملة الصعبة تراجع يوم أمس الثلاثاء 15 ماي 2018 الى حوالي 10878 مليون دينار أي ما يُعادل 73 يوم توريد بعدما كان يوم 4 ماي الجاري 11142 مليون دينار أي ما يُعادل 75 يوم توريد.
واعتبر عز الدين سعيدان ان احتياطي العملة سجل ببلوغه 73 يوم توريد هبوطا حادا ، مضيفا في تصريح لـ”الشارع المغاربي ” اليوم الاربعاء 16 ماي 2018 ان الاحتياطي أصبح لا يكفي لتغطية الحاجات الاساسية وعلى رأسها توريد الأدوية والمحروقات .
ولفت في سياق متصل الى ان الهبوط الحاد في مخزون العملة ستكون له تداعيات عند اللجوء الى السوق المالية الدولية للاقتراض وانه سيتسبب أيضا في ما اسماه ” بتعقيد العلاقات مع صندوق النقد الدولي”.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
سوون سامسونج - كوريا الجنوبية
-
x
13:00
-
أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية
شنغهاي - الصين
-
x
14:00
-
كاشيما انتلرز - اليابان
دوري أبطال أفريقيا
النجم الساحلي - تونس
-
x
21:00
-
زيسكو يونايتد - زامبيا
مباريات ودية - أندية
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
-
x
18:15
-
برشلونة - أسبانيا
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
-
x
15:00
-
أسيك ميموزا - ساحل العاج
ادوانا ستارز - غانا
-
x
15:00
-
الرجاء الرياضي - المغرب
يونياو دو سونجو - موزمبيق
-
x
15:00
-
نهضة بركان - المغرب
غور ماهيا - كينيا
-
x
18:00
-
إتحاد الجزائر - الجزائر
الهلال - السودان
-
x
21:00
-
المصري البورسعيدي - مصر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/16/2018 11:10:24 AM