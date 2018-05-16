عز الدين سعيدان يحذر من خطورة تراجع مخزون تونس من العملة الصعبة

أعلن البنك المركزي التونسي أنّ مخزون تونس من العملة الصعبة تراجع يوم أمس الثلاثاء 15 ماي 2018 الى حوالي 10878 مليون دينار أي ما يُعادل 73 يوم توريد بعدما كان يوم 4 ماي الجاري 11142 مليون دينار أي ما يُعادل 75 يوم توريد.

واعتبر عز الدين سعيدان ان احتياطي العملة سجل ببلوغه 73 يوم توريد هبوطا حادا ، مضيفا في تصريح لـ”الشارع المغاربي ” اليوم الاربعاء 16 ماي 2018 ان الاحتياطي أصبح لا يكفي لتغطية الحاجات الاساسية وعلى رأسها توريد الأدوية والمحروقات .

ولفت في سياق متصل الى ان الهبوط الحاد في مخزون العملة ستكون له تداعيات عند اللجوء الى السوق المالية الدولية للاقتراض وانه سيتسبب أيضا في ما اسماه ” بتعقيد العلاقات مع صندوق النقد الدولي”.



