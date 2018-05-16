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إسرائيل تطرد القنصل التركي في القدس

الأربعاء 16/مايو/2018 - 11:09 ص
إسرائيل تطرد القنصل التركي في القدس
خارجية اسرائيل
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هديل هاشم
 
أمرت إسرائيل القنصل التركي إلى القدس بمغادرة البلاد مؤقتًا بعد أن طردت أنقرة السفير الإسرائيلي للاحتجاج على قتل المحتجين الفلسطينيين في غزة.

كانت تركيا يوم الاثنين، استدعت سفيرها الخاص بها إلى إسرائيل قبل طرد السفير الإسرائيلي إلى أنقرة، إيتان ناي، يوم الثلاثاء.

وكانت هذه الخطوة من بين أقوى الردود على مقتل 60 فلسطينيا على الأقل من بينهم قُصَّر خلال احتجاجات على طول السياج الفاصل بين الجيب الفلسطيني المحاصر وإسرائيل يوم الاثنين.
المزيد عن: غزة طرد السفير الاسرائيلي توترات تركيا القدس اسرائيل
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