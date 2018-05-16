سقوط أخطر تشكيلين عصابيين تخصصا في ترويج المخدرات بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير الأمن، من القبض علي أخطر تشكيلين عصابيين، تخصصا في ترويج وبيع المواد المخدرة بمركز كفرالدوار وكوم حمادة.



البداية وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة كفر الدوار مفادها قيام كل من "محمد م.ف" 30 عاما – عاطل، و"إبراهيم ف.ع" 26 عاما – عاطل، و"حسن س.ع" 24 عاما – عاطل، وجميعهم مقيمين بقرية سيدي غازي، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من مركز كفر الدوار مسرحًا لمزاوله نشاطهم الإجرامي.



وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بأماكن ترددهم بعدة مأموريات، أسفرت عن ضبطهم حال مزاولتهم نشاطهم الإجرامي بدائرة مركز كفر الدوار، وبحوزتهم عدد 36 لفافة هيروين تزن حوالي 36 جرام وعدد 79 قرص مخدر ومبلغ 850 جنيهًا ومقص حديدي وعدد 3 هواتف محمول.



وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والمقص الحديد لتجزئة وتقطيع الأقراص المخدرة والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.



كما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة كوم حمادة مفادها قيام كل من "منصور ف.ا" 48 عاما - عامل ومقيم بقرية بريم، و"عبد المنعم ر.م" 39 عاما - سائق ومقيم بقرية النجيلة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من مركز كوم حمادة مسرحًا لمزاوله نشاطهما الإجرامي.



وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمان بأماكن ترددهما بعدة مأموريات، أسفرت عن ضبطهما حال مزاولتهما نشاطهما الإجرامي بدائرة مركز كوم حمادة مستقلين السيارة رقم ب س ج 8346 قيادة الثاني، وبحوزتهما عدد 10 طربه لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالي 2 كيلو جرام، ومبلغ 13115 جنيهًا وهاتف محمول.



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والسيارة للترويج والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.