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"تعاونية القريات" تتبرع بزراعة ألف شجرة في ممشى المحافظة

الأربعاء 16/مايو/2018 - 11:00 ص
تعاونية القريات تتبرع بزراعة ألف شجرة في ممشى المحافظة
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الفجر السعودي
 
تبرعت الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالقريات، بزراعة أكثر من ألف شجرة بالشراكة مع جمعية القريات الخضراء؛ حيث تم غرس أول شجرة في أحد المواقع بالممشى من قِبَل رئيس مجلس الإدارة بالجمعية محمد بن علي العليان، وبحضور رئيس جمعية القريات الخضراء المهندس مساعد بن نايف الصايل.

وتأتي مساهمة الجمعية امتداداً لمبادرات سابقة في زراعة العديد من الشتلات؛ حيث سبق التبرع بزراعة ألفيْ شجرة بالشراكة مع الكلية التقنية؛ وذلك إيماناً منها بالدور الفاعل للشراكة المجتمعية لكل ما يخدم الصالح العام لهذا الوطن المعطاء. وفق صحيفة "سبق"


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