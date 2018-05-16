بعد تصاعد التوترات.. إسرائيل تتجه للاعتراف بالإبادة الجماعية التركية ضد الأرمن

عادت فكرة الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن إلى جدول أعمال الكنيست اليوم الأربعاء بعد أن قامت تركيا وإسرائيل بسحب سفراء بعضهم البعض بسبب التوترات في غزة.



وقال عضو الكنيست الصهيوني "ايتسيك شمولي" وعضو الليكود أمير أهانا إنهما سيقدمان تشريعات لجعل إسرائيل الدولة الثلاثين التي تعترف بالابادة الجماعية لعام 1915 التي قتلت فيها الإمبراطورية العثمانية أكثر من 1.5 مليون أرمني.



وجاء هذا التحرك في الوقت الذي انتقد فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل بسبب احتجاجات عنيفة على طول حدود غزة.



استدعى الرئيس التركي في وقت لاحق سفيره من إسرائيل وعلق على تويتر بأن إسرائيل هي "دولة فصل عنصري احتلت أراضي شعب لا حول له ولا قوة لأكثر من 60 سنة".

