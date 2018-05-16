إيطاليا تعرض استضافة السوبر المصري

أكد محمد كامل رئيس شركة "برزنتيشن" الراعي الرسمي لاتحاد الكرة، أن مدينة ميلانو الإيطالية عرضت استضافة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك.





وقال "كامل" في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير: "شركة برزنتيشن تلقى عرض من مدينة ميلانو الإيطالية باستضافة السوبر المحلي ولم نستقر حتى الأن، على المكان النهائي لاستضافة اللقاء".





وكان الزمالك قد فاز على سموحة 5-4 بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس في نهائي كأس مصر، كما توج الأهلي بلقب الدوري العام للموسم الثاني على التوالي والأربعين في تاريخه.



