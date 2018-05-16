ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

السيطرة على حريق شب داخل مدرسة ابتدائي بوادي النطرون

الأربعاء 16/مايو/2018 - 10:57 ص
السيطرة على حريق شب داخل مدرسة ابتدائي بوادي النطرون
أرشيفية
طباعة
إسلام أمين
 
تلقي اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، بنشوب حريق داخل مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بمدينة وادي النطرون.

انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب حريق داخل غرفة الأمن بالمدرسة وتم السيطرة عليه وإخماده دون حدوث إصابات.

بسؤال وكيل المدرسة قرر بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق لاحتمال إلقاء أحد العاملين بالمدرسة عقب سيجاره مشتعل وأضاف باحتراق عدد 7 كراسي خشبية وتلفيات بعدد 4 دولاب صاج، وماكينة خياطه وماكينة مكبر صوت، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.
المزيد عن: اللواء علاء الدين عبدالفتاح البحيرة اليوم البحيرة اخبار مصر اخبار البحيرة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
سوون سامسونج - كوريا الجنوبية
-
x
13:00
-
أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية
شنغهاي - الصين
-
x
14:00
-
كاشيما انتلرز - اليابان
دوري أبطال أفريقيا
النجم الساحلي - تونس
-
x
21:00
-
زيسكو يونايتد - زامبيا
مباريات ودية - أندية
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
-
x
18:15
-
برشلونة - أسبانيا
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
-
x
15:00
-
أسيك ميموزا - ساحل العاج
ادوانا ستارز - غانا
-
x
15:00
-
الرجاء الرياضي - المغرب
يونياو دو سونجو - موزمبيق
-
x
15:00
-
نهضة بركان - المغرب
غور ماهيا - كينيا
-
x
18:00
-
إتحاد الجزائر - الجزائر
الهلال - السودان
-
x
21:00
-
المصري البورسعيدي - مصر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/16/2018 11:10:24 AM