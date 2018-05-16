السيطرة على حريق شب داخل مدرسة ابتدائي بوادي النطرون

تلقي اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، بنشوب حريق داخل مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بمدينة وادي النطرون.



انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب حريق داخل غرفة الأمن بالمدرسة وتم السيطرة عليه وإخماده دون حدوث إصابات.



بسؤال وكيل المدرسة قرر بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق لاحتمال إلقاء أحد العاملين بالمدرسة عقب سيجاره مشتعل وأضاف باحتراق عدد 7 كراسي خشبية وتلفيات بعدد 4 دولاب صاج، وماكينة خياطه وماكينة مكبر صوت، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.