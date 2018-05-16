أخطاء تسبب لك الإرهاق في رمضان.. تجنبها

هذه الأخطاء تسبب لك الشعور بالإرهاق في رمضان يجب أن تحذرها، وهي كالتالي





1- تناول كميات كبيرة من الماء البارد وقت الإفطار، يقع الكثير من الصائمين في خطأ شرب الماء البارد بكميات كبيرة على الإفطار بدافع العطش، ما يؤدي إلى حدوث تقلص في عضلات وجدار المعدة، حيث يجب شرب كوب من الماء قبل تناول الطعام، ثم كوب آخر بعد ساعة وينصح بشرب الماء المعتدل البرودة.





2- تناول المشروبات الغازية التي يعتقد البعض أنها تسهم في ترطيب الجسم والتخلص من العطش والمساعدة على الهضم، ولكنها على العكس تؤدي إلى إلغاء دور الإنزيمات التي تساعد على الهضم، ما يؤدي إلى سوء في هضم الطعام وثقل في المعدة، وتناولها وقت السحور يزيد من حاجة الجسم إلى السوائل، ما يسبب الشعور بالعطش والإرهاق نهارًا.





3- تناول الطعام بشراهة والإكثار من عدد الأصناف خلال وجبة الإفطار، ما يؤدي إلى عسر الهضم والتلبك المعوي والخمول وعدم القدرة على إحياء الشعائر الرمضانية، ولذلك ينصح خبراء التغذية بتناول التمر مع كوب من اللبن الرائب والانتظار لمدة 15 دقيقة قبل بدء تناول الطعام. ويُفضل تقسيم الوجبة إلى وجبتين؛ وجبة إفطار خفيفة، ووجبة بعد صلاة التراويح، ثم وجبة خفيفة صحية على السحور.





4- الخلود إلى النوم بعد تناول الإفطار مباشرة بسبب الشعور بالثقل، ما يُسبب تلبكًا معويًا، ويزيد من مشكلات عسر هضم، لذا يجب الحصول على الراحة بعد تناول الطعام بساعتين على الأقل.





5- الإكثار من تناول الحلويات والمشروبات الرمضانية التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر وعدد هائل من السعرات الحرارية، خاصة على السحور مثل الخشاف وقمر الدين والمهلبية والقطائف وغيرها من المشروبات والحلويات الخاصة بشهر رمضان، ما يؤدي إلى خمول في حركة المعدة ويزيد من الإرهاق والشعور بالعطش، لذا يفضل استبدالها بالفواكه خاصة الأناناس والموز.





6- عدم الاهتمام بتناول الفاكهة كوجبة خفيفة بين وجبتي الإفطار والسحور، علمًا بأن الفاكهة تُعد أحد المصادر الغنية بالألياف والفيتامينات والمعادن، ما يجعلها وسيلة صحية تعوض الجسم عن العناصر المفقودة، بسبب الصوم كالألياف التي تساعد على تجنب الإصابة بالجفاف أو الإمساك.





7- تناول الأطعمة الحارة أو المملحة في وجبة الإفطار أو السحور، حيث إنها تتسبب في زيادة الإحساس بالعطش وتزيد من احتفاظ الجسم بالسوائل، ما يؤدي إلى الشعور بالإرهاق والخمول ويساعد على زيادة الوزن.





8- الإسراف في تناول الأطعمة المقلية والمعجنات التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، كالسمبوسك والقطائف والكنافة وبلح الشام، ما يصيب بالتخمة والشعور بالعطش الشديد والإرهاق في اليوم التالي.





9- الإكثار من المشروبات الغنية بالكافيين التي تعمل على إدرار البول بكثرة، وبالتالي تفقد الجسم السوائل دون تعويضها في أثناء فترة ساعات الصيام، ما يؤدي إلى الشعور بالإرهاق والتعب السريع.





10- الإفراط في ممارسة الرياضة التي تحتاج إلى مجهود شاق كالركض أو المشي السريع قبل وجبة الإفطار، حيث إنها تسبب نقصًا شديدًا في سوائل الجسم وإرهاقًا بسبب الانخفاض الشديد في مستوى الطاقة، لذلك يجب ممارستها بعد الإفطار بساعتين للتخلص من السعرات الحرارية المكتسبة من تناول وجبة الإفطار.