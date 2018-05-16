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حكايات اليوم.. عودة العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب.. واغتيال مفتي الجمهورية اللبنانية

الأربعاء 16/مايو/2018 - 10:48 ص
حكايات اليوم.. عودة العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب.. واغتيال مفتي الجمهورية اللبنانية
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إسلام شعراوي
 
شهدت جميع بلدان العالم، في مثل هذا اليوم 16 مايو، أحداث عالمية مؤثرة، وذكريات جمة، بعضها توج بالاحتفال كالأحداث السعيدة والمواليد، والاحتفالات الهامة، والبعض الآخر خيم عليه الحزن، كالأحداث الحزينة والوفيات، وفي ذكرى الحدث، يستعيد الجميع تلك الذكريات، ومن بينها، إبرام اتفاقية سايكس بيكو بين فرنسا والمملكة المتحدة، فضلًا عن عودة العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب.

اتفاقية سايكس بيكو بين فرنسا والمملكة المتحدة

في مثل هذا اليوم 15 مايو من  1916، تم إبرام اتفاقية سايكس بيكو بين فرنسا والمملكة المتحدة وذلك لتحديد مناطق النفوذ في غرب آسيا بعد تهاوي الدولة العثمانية.

احتفالات الانتهاء من المرحلة الأولى بالسد العالي

وفي عام 1964 عقدت العديد من احتفالات بمختلف محافظات الجمهورية  بانتهاء العمل في المرحلة الأولى من السد العالي في مصر.

عودة العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب

وفي عام 1988 تم عودة العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب بعد قطيعة دامت 12 سنة ويعود تاريخ الخلاف بين الرباط والجزائر إلى العهد الاستعماري الفرنسي، عندما أعادت باريس ترسيم الحدود بين البلدين المتجاورين بإدخال "الحاسي البيض" و"كولومب بشار" ضمن المقاطعة الفرنسية للجزائر آنذاك.

وبعد استقلال المغرب عام 1956، ومن بعده الجزائر في 1962، طالبت الرباط باسترجاع سيادتها على المنطقتين، فضلا عن مناطق أخرى كانت تعود لها قبل الاستعمار، مستندة في ذلك إلى خارطة المغرب الكبير التي نشرها حزب الاستقلال في 7 يوليو 1956، لكن الجزائر رفضت الطلب، ودعت إلى عدم المساس بالحدود التي رسمها الاستعمار الفرنسي بالاستناد إلى مؤتمر باندونج المنعقد في 1956.

اغتيال مفتي الجمهورية اللبنانية

في عام 1989 تم اغتيال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد وذلك بتفجير سيارته وولد الشيخ حسن خالد في 1921 وتلقى تعليمه الابتدائى في مدارس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت، وتابع دراسته المتوسطة والثانوية في معهد أزهر لبنان في بيروت، والتحق بجامعة الأزهر بالقاهرة بكلية أصول الدين، وتخرج فيها في 1946، ثم بعد تخرجه في الكلية الشرعية في بيروت عمل أستاذاً لمادتى المنطق والتوحيد، ثم عين موظفاً في المحكمة الشرعية وواعظاً في المساجد، وفى 1954 عين نائباً لقاضى بيروت.

مولد الفنانة نانسي عجرم

في مثل هذا اليوم في عام  1983 ولدت الفنانة نانسي نبيل عجرم وحاصلة على جوائز بلاتينية متعددة وفائزة بثلاث جوائز موسيقى عالمية؛ تشتهر بأغانيها المصورة البلاتينية.

رحيل فريدريك هوبكنس

وفي عام 1947 رحل عن عالمنا فريدريك هوبكنس عالم كيمياء حيوية إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1929.
المزيد عن: نانسي عجرم مفتي لبنان المغرب العلاقات الدبلوماسية الجزائر
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