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تعرف علي أحدث ساعات "ريموند ويل" الرجالية

الأربعاء 16/مايو/2018 - 10:49 ص
تعرف علي أحدث ساعات ريموند ويل الرجالية
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تستعد "ريموند ويل"، خلال ساعات، لإطلاق ساعتها الجديدة والحصرية "Calibre RW1212 سكالتون".

وتتميز الساعة الجديدة من "ريموند ويل"، بميناء مفرغة، تُظهر أغلب قطع الحركة المتطورة بتشطيب perlage المعقد. تحافظ هذه السمة المميزة على موقع الساعة 6 تمامًا في الميناء الأمامي لدولاب التوازن المرئي.

ومع ذلك، تم تفريغ الميناء، لتكشف عن جمال التصنيع وتؤكد على ثراء خبرة الدار في تصنيع الساعات، فيما تمزجها بتوجه متميز متحرر.

وتعد ساعة فريلانسر كاليبر RW1212 سكالتون طرازًا بعقربين يوفر عرضًا مبسطًا للساعات والدقائق.
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