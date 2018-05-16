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شاهد.. صراخ وبكاء وشتائم في البرومو الرسمي لـ"رامز تحت الصفر"

الأربعاء 16/مايو/2018 - 09:31 ص
شاهد.. صراخ وبكاء وشتائم في البرومو الرسمي لـرامز تحت الصفر
رامز جلال
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الفجر الفني
 
طرحت شركة "إم بي سي" البرومو الدعائي الأول لبرنامج "رامز تحت الصفر" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، وسيتم اذاعة أولى حلقاته غدا.


ويشهد برنامج رامز هذا العام ظهور النجمة شيرين عبد الوهاب والممثلة ياسمين صبرى والفنان محمد ثروت وأيضاً غادة عبد الرازق وعدد آخر من الفنانين ونجوم الرياضة، وتعتمد فكرة البرنامج على إقناع الضيوف بالسفر إلى روسيا من المشاركة فى برنامج رياضى عن البطولة، ويصور الضيوف الحلقة فى الثلج، وبعد فزع الضيف وخوفه يخرج له رامز فى هيئة "دب" وهو الحيوان المنتشر فى روسيا، ويخرج منه ليكشف عنه شخصيته للضيوف.
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