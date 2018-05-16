شاهد.. صراخ وبكاء وشتائم في البرومو الرسمي لـ"رامز تحت الصفر"









ويشهد برنامج رامز هذا العام ظهور النجمة شيرين عبد الوهاب والممثلة ياسمين صبرى والفنان محمد ثروت وأيضاً غادة عبد الرازق وعدد آخر من الفنانين ونجوم الرياضة، وتعتمد فكرة البرنامج على إقناع الضيوف بالسفر إلى روسيا من المشاركة فى برنامج رياضى عن البطولة، ويصور الضيوف الحلقة فى الثلج، وبعد فزع الضيف وخوفه يخرج له رامز فى هيئة "دب" وهو الحيوان المنتشر فى روسيا، ويخرج منه ليكشف عنه شخصيته للضيوف.

طرحت شركة "إم بي سي" البرومو الدعائي الأول لبرنامج "رامز تحت الصفر" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، وسيتم اذاعة أولى حلقاته غدا.