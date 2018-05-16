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مقتل شخصين بانفجار سيارة في القامشلي السورية يرجح أنها كانت مفخخة

الأربعاء 16/مايو/2018 - 09:28 ص
مقتل شخصين بانفجار سيارة في القامشلي السورية يرجح أنها كانت مفخخة
تفجير سيارة مفخخة - أرشيفية
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وكالات
 

لقي شخصان مصرعهما بانفجار سيارة في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا قبيل منتصف الليلة الماضية، فيما تتضارب الأنباء عن سبب انفجارها.

 

وأفادت وكالة "هاوار" الكردية بأن الانفجار وقع في منطقة المعبر الحدودي مع تركيا شمال المدينة، فيما أشارت المعلومات الأولية إلى مقتل شخصين في الحادث، هما سائق السيارة وشخص آخر كان برفقته، ولم يتم التعرف على هوية القتيلين بعد.

 

وأشارت مصادر محلية أخرى إلى أن السيارة المنكوبة كانت مفخخة، في حين رجحت جهات محلية أخرى أنها كانت محملة بالذخائر.

 

وحسب المصادر، فإن عناصر قوات الأسايش والاستخبارات الكردية سارعوا إلى منطقة الانفجار وفرضوا طوقا أمنيا حولها، وبدؤوا التحقيق في الحادث.

 

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