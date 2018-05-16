"آل جابر" يفتتح أول مكتب لبرنامج إعادة إعمار اليمن بجزيرة سقطرى

أعلن محمد بن سعيد آل جابر، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على برنامج إعادة إعمار اليمن، فتح أول مكتب للبرنامج في جزيرة سقطرى اليمنية. ‏





وفي التفاصيل، قال آل جابر: أوضحت خلال مؤتمر صحفي مع وزير الأشغال العامة نائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة للمشاريع التنموية اليمنية أن مشاريع برنامج إعادة إعمار اليمن ستصل إلى جميع المحافظات اليمنية على مراحل، وسيتم فتح أول مكتب للبرنامج في سقطرى.





وكان ‏السفير آل جابر قد زار وزارة الصحة اليمنية ومستشفياتها للوقوف على احتياجات الكادر الطبي في جزيرة سقطرى، كما تم ‏بإشرافه توزيع مساعدات غذائية في جزيرة سقطرى.





وأكد السفير آل جابر أن زيارته لسقطرى تأتي بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبالتنسيق مع الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والحكومة الشرعية من أجل بدء إعادة إعمار اليمن الذي سينطلق من محافظة سقطرى، ويلامس مختلف القطاعات ذات الأولوية والأهمية في حياة المواطنين.





وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية قدمت دعمًا كبيرًا لليمن من خلال الحكومة الشرعية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وعن طريق منظمات أخرى للتخفيف من معاناة أبناء اليمن من جراء الوضع الذي تمر به البلاد.







