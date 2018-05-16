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الأرصاد: سماء غائمة وفرصة هطول أمطار خفيفة على الرياض والشرقية وتبوك

الأربعاء 16/مايو/2018 - 09:33 ص
الأرصاد: سماء غائمة وفرصة هطول أمطار خفيفة على الرياض والشرقية وتبوك
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وكالات
 
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير، كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة، مع فرصة لهطول أمطار خفيفة على مناطق: الرياض، والشرقية، وتبوك. وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على تلك المناطق، وكذلك على منطقتي القصيم ونجران.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.


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