مرور عسير يطيح بالمفحط "دقلس" بعد هروبه من الدوريات

أطاحت دوريات مرور منطقة عسير بأحد المفحطين بالمنطقة بعد ممارسته التفحيط، ومحاولة الهروب من الدوريات، وتوثيق عملية فراره من الدوريات عبر هاتفه الجوال.





وتفصيلاً، وفي إطار الحملات المكثفة التي تشنها دوريات مرور منطقة عسير على المخالفين، ومن بينهم المفحطون، رصدت الدوريات مركبة مفحط، يدعى "دقلس"، وهي تقوم بعملية التفحيط في أحد الشوارع. وعند ملاحظته الدوريات حاول الفرار للإفلات من قبضة الدوريات إلا أنه تم إيقافه بالقوة الجبرية، وإيداعه التوقيف لإصدار أشد العقوبات عليه. وفق صحيفة "سبق"







