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مقلد: الزمالك حقق 3 بطولات بالفوز على سموحة

الأربعاء 16/مايو/2018 - 09:24 ص
مقلد: الزمالك حقق 3 بطولات بالفوز على سموحة
الزمالك وسموحة
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الفجر الرياضي
 
قال اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمدير التنفيذي للنادي، إن الفريق حقق 3 بطولات بعد الفوز على سموحة في نهائي كأس مصر بالأمس، فقد حصدنا اللقب وسنلعب مباراة السوبر المصري أمام الأهلي وسنشارك في بطولة الكونفدرالية الإفريقية. 


وأضاف مقلد في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "جمهورنا شعر بالجهد المبذول طوال الفترة الماضية، بقيادة جهاز فني على أعلى مستوى بقيادة خالد جلال، وهو اكتشاف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي". 


وتابع مقلد: "مرتضى منصور اجتمع باللاعبين بعد الانتصار، وأكد على رحلتي العمرة والحج، بالإضافة إلى المكافأة المضاعفة، والاهم أننا نجحنا في إسعاد جمهورنا الذي لم يتخلى عنا في أي وقت".. عدد الدعوات لجمهور نادي الزمالك كان قليلا، فلا يجوز أن يكون هناك 2000 دعوة للجماهير في مباراة هامة وحساسة في نهائي كأس مصر، ولكن الأمور مرت على خير".

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