عمومية "عناية" تجيز الميزانية وتختار أعضاء المجلس الجديد

عقدت الجمعية الخيرية لرعاية المرضى "عناية" اجتماع الجمعية العمومية للعام المالي السابع، 2017ـ 2018م بحضور الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس، وأعضاء الجمعية العمومية وممثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جمال العتيبي.





واستهل الاجتماع بتلاوة من آيات الذكر الحكيم، ثم ألقى السويلم كلمة الجمعية، وأثنى على دور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على جهودها ودعمها للجمعية، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من أجل النهوض بالعمل التطوعي الصحي، كما أثنى على جهود المجلس السابق، وحيا جهود المؤسسين الذين انتقلوا إلى رحمة الله عز وجل، وثمن دور الموجودين منهم في دعم مسيرة عناية المعطاءة راجين من المولى عز وجل أن يجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم. وفق صحيفة "سبق"





وأضاف السويلم أن الجمعية عبر مجلسها السابق حققت الكثير من الإنجازات ومن أهمها حصولها على الآيزو 2002015، ونيلها خطاب شكر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث أشادت الوزارة بالتطورات الواضحة التي تشهدها الجمعية، والمتمثلة بتطبيقها لمعايير الجودة العالمية ومعايير الحوكمة والشفافية للجهات الخيرية، وما تقدمه من جهود وبرامج نوعية للمستفيدين من خدماتها الصحية.





وعلى مستوى الخدمات الصحية قال السويلم إن الجمعية افتتحت مركز عناية الإعلامي بجامع الراجحي لنشر ثقافة الاهتمام بالصحة، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة من خلال عيادة عناية النموذجية، وتم افتتاح المعرض التوعوي الدائم بمقر الجمعية لتحقيق ذات الهدف، ولتعزيز المساءلة والشفافية والعدالة قال السويلم إن جمعية عناية على مستوى مجلس الإدارة وكافة المستويات الأخرى قامت باعتماد سياسات الحوكمة مثل سياسة عدم تضارب المصالح وسياسة التبليغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات ومعيار المساءلة والشفافية.





وبعد ذلك استعرض المدير العام الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري أهم الإنجازات التي حققتها الجمعية في مجال العلاج والوقاية والتوعية حيث أشار إلى أن الجمعية تمكنت حتى عام 2017 من علاج (125.407) مرضى، بعياداتها الدائمة والاستشارية بمجمعها الصحي، كما نفذت برنامج العلاج الخيري في كل من الرياض وعسير استفاد منه (4440) حالة، وفي المسار الوقائي سيرت عناية القوافل الطبية إلى المحافظات والقرى والهجر لمكافحة العمى السكري، استفاد منها (10.831) مستفيداً في مدينة الرياض، كما عقدت 40 اتفاقية فعالة مع مقدمي الخدمات الطبية في المملكة لتقديم خدمات صحية لمستفيديها.









وفي المسار التوعوي قال المطيري إن الجمعية تمكنت من تنفيذ 76 فعالية استفاد منها 15713، وبلغ عدد المستفيدين من التوعوية الإلكترونية 4.105.800، كما بلغ عدد المتطوعين النشطين الذين شاركوا في برامج عناية 432 متطوعاً تقدر ساعاتهم التطوعية بـ5091 ساعة.





وفي مسار التقنية أوضح المطيري أن الجمعية دشنت المتجر الإلكتروني لعناية الذي يتيح من خلاله للداعمين التبرع للمستفيدين ومتابعة تبرعاتهم إلكترونياً تحقيقاً لمبدأ الشفافية بين الجمعية والداعمين.









وبعد كلمة المدير العام للجمعية، تم تقديم عرض مرئي عن برنامج العمليات الجراحية والتي تستهدف عناية من خلاله علاج أكثر من 1000 حالة.









وبعد ذلك تم استعراض الحساب الختامي لعام 2017م من قبل المحاسب القانوني محمد سعيد وتم اعتماده من قبل الجمعية العمومية، وبعد ذلك تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد.





وقد وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة الجديدة على تحويل المباني المملوكة للجمعية إلى أوقاف يستفاد من ريعها في توسيع خدماتها العلاجية والوقائية والتوعوية، كما فوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد باستثمار أموال الجمعية بما يسهم في نموها وزيادتها لصالح مستفيدي الجمعية.







