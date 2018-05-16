تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على "قرض" بنكي لشراء سيارة مستعملة

تمنح بعض البنوك العاملة فى مصر فى الوقت الحالى قروض ميسرة للأفراد لشراء سيارة مستعملة، وقد بدأت هذه البنوك فى منح قروض للحصول على سيارة مستعملة بعد الارتفاع الجنونى فى أسعار السيارات وخاصة بعد تعويم الجنيه المصرى أمام باقى العملات العربية والأجنبية وذلك فى الثالث من نوفمبر من عام 2016 فى هذه الفترة عزف الأفراد عن شراء سيارات جديدة بأسعارها المرتفعة واتجهوا لشراء سيارات مستعملة لذلك اتجهت البنوك لمنح قروض للأفراد لشراء السيارات المستعملة بقوض من البنوك.





ويوجد فى مصر حالياً 9 بنوك تمنح قروض لتمويل شراء سيارة مستعملة وهى بنك كريدى أجريكول، والبنك التجارى الدولى cib وبنك البركة مصر، وبنك إتش إس بى سى HSBC والبنك العربى الأفريقى، وبنك فيصل الإسلامى، ومصرف أبو ظبى الإسلامى، وسايب بنك SAIB ونعرض فى التقرير التالى الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على قرض لتمويل شراء سيارة مستعملة من البنوك.





شروط الحصول على قرض لشراء سيارة مستعملة بالنسبة للموظفين

- أن لا يقل سن المتقدم للحصول على القرض عن 21 عام ولا يزيد عن 60 عام.

- صورة من بطاقة الرقم القومى وأن تكون سارية المفعول.

- إيصال مرافق مياه أو كهرباء أو غاز حديث.

- خطاب من جهة العمل بأنه على رأس العمل.

- أصل عرض سعر السيارة المستعملة المطلوب شراءها.

- أن يكون الحد الأقصى لتنصيع السيارة أو موديل السيارة 5 سنوات على الأكثر.

- شهادة تقييم من مراكز الخدمة المعتمدة أو الوكيل الرسمى بحالة السيارة.





شروط الحصول على قرض لشراء سيارة مستعملة بالنسبة للأعمال الحرة

- أن لا يقل سن المتقدم للحصول على القرض عن 25 عام ولا يزيد عن 65 عام.

- صورة من بطاقة الرقم القومى وأن تكون سارية المفعول.

- سجل تجارى حديث.

- بطاقة ضريبية سارية المفعول.

- أصل عرض سعر السيارة المستعملة المطلوب شراءها.

- كشف حساب بنكى لمدة 12 شهر

- أن يكون الحد الأقصى لتنصيع السيارة أو موديل السيارة 5 سنوات على الأكثر.