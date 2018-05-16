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"الترفيه": فعالياتنا تعليمية ودينية وثقافية في رمضان ومستمرة طوال الشهر

الأربعاء 16/مايو/2018 - 09:21 ص
الترفيه: فعالياتنا تعليمية ودينية وثقافية في رمضان ومستمرة طوال الشهر
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الفجر السعودي
 
كشف عبدالرحمن الخليفة مدير التواصل والإعلام بالهيئة العامة للترفيه أن فعاليات الهيئة في رمضان ستكون تعليمية ودينية وثقافية وتجمع بين الترفيه والتعليم، مشيراً إلى أنها مستمرة طيلة شهر رمضان وبعضها على فترات وخلال نهاية الأسبوع.

ولفت "الخليفة" إلى أن هناك معارضين لوجود أنشطة وفعاليات للهيئة برمضان وآخرون يؤيدون استمرارها برمضان، داعياً في هذا الصدد الجميع للاطلاع على تفاصيل الفعاليات على حساب الهيئة بمواقع التواصل ‏ @GEA_SA أو من خلال بوابة روزنامة الترفيه على الإنترنت على الرابط: http://roznamah.sa أو من خلال تطبيق الهيئة على الأجهزة الذكية. حسب صحيفة "سبق"

وتحدث "الخليفة" لبرنامج يا هلا عن جديد برامج الهيئة المقدمة للمواطنين في الشهر الكريم ومن ضمنها فعالية "الأقمار السبعة" بجوار مركز الملك عبدالله المالي، وهو مهرجان يحتوي على سبع قبب، وكل قبة تنقلك عن طريق تجربة ثلاثية الأبعاد في تاريخ معين من التاريخ الإسلامي مع تقديم وجبات الإفطار والسحور مع فعاليات مصاحبة للأطفال.

وأضاف أن هناك فعالية "حارة رمضان الترفيهية " في حديقة الملك عبدالله بالملز، حيث تتضمن أنشطة مختلفة وفوازير وجوائز طيلة شهر رمضان من بعد صلاة التراويح إلى الساعة الثانية فجراً.

وقال مدير التواصل والإعلام بالهيئة العامة للترفيه: إن الهيئة تعزز وجود الاقتصاد الترفيهي مع 180-200 شركة، لأن هذا سوف ينعكس إيجاباً على المواطن والمقيم بالمملكة لإثراء حياة ترفيهية مختلفة.

‏وأشار إلى أن الفعاليات زادت من 24 فعالية العام الماضي إلى 40 فعالية في 8 مدن حول المملكة هذا العام، منها فعالية "كنوز العصر الذهبي" ودخولها مجاني للعائلات من 15-29 رمضان.


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