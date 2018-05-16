ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مصر ترسل سفيرًا جديدًا إلى اليمن

الأربعاء 16/مايو/2018 - 09:19 ص
مصر ترسل سفيرًا جديدًا إلى اليمن
الرئيس اليمني
طباعة
وكالات
 

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء 16 مايو، في بيان لها، عن إرسالها سفيرا جديدا إلى اليمن، وسيكون برتبة "سفير غير مقيم" في اليمن.

 

وقالت في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن السفير ناصر حمدي قدم أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي، كسفير غير مقيم في اليمن.

 

وجاء في نص بيان وزارة الخارجية المصرية إن السفير ناصر حمدي، سفير جمهورية مصر العربية لدى الرياض، التقى يوم 14 مايو الجاري، برئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي، لتقديم أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم لدى الجمهورية اليمنية.

 

وحسب البيان، قال السفير ناصر حمدي، إنه قام خلال اللقاء بنقل تحيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى هادي، وجرى نقاش حول الأزمة اليمنية، مشيرا إلى أن مصر تتابع عن كثب كافة مستجدات الوضع في اليمن على مختلف الأصعدة.

 

وشدد السفير ناصر حمدي على حرص مصر على مساندة كل الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية على أساس المرجعيات ذات الصلة المتوافق عليها، بما يسهم في تحقيق أهداف وتطلعات الشعب اليمني الشقيق، ويحفظ وحدة البلاد، وسيادتها، واستقلاليتها.

 

من جانبه، طلب رئيس الجمهورية اليمنية نقل تحياته إلى الرئيس المصري، فيما عبر للسفير المصري عن خالص تمنياته بالتوفيق في مهمته الجديدة، مثمنا وقوف مصر إلى جانب الشعب اليمني الشقيق في محنته الحالية.

 

المزيد عن: وزارة الخارجية المصرية سفير جديد رئيس الجمهورية اليمنية اليمن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
سوون سامسونج - كوريا الجنوبية
-
x
13:00
-
أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية
شنغهاي - الصين
-
x
14:00
-
كاشيما انتلرز - اليابان
دوري أبطال أفريقيا
النجم الساحلي - تونس
-
x
21:00
-
زيسكو يونايتد - زامبيا
مباريات ودية - أندية
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
-
x
18:15
-
برشلونة - أسبانيا
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
-
x
15:00
-
أسيك ميموزا - ساحل العاج
ادوانا ستارز - غانا
-
x
15:00
-
الرجاء الرياضي - المغرب
يونياو دو سونجو - موزمبيق
-
x
15:00
-
نهضة بركان - المغرب
غور ماهيا - كينيا
-
x
18:00
-
إتحاد الجزائر - الجزائر
الهلال - السودان
-
x
21:00
-
المصري البورسعيدي - مصر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/16/2018 9:40:18 AM