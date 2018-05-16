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"أمن شقراء" يباشر حادثة انتحار عامل في مزرعة كفيله

الأربعاء 16/مايو/2018 - 09:15 ص
أمن شقراء يباشر حادثة انتحار عامل في مزرعة كفيله
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الفجر السعودي
 
باشرت الجهات الأمنية بشقراء حالة انتحار لوافد من الجنسية الهندية في مزرعة كفيله، وذلك بعد أن ربط حبلاً في عنقه، وعلقه في "صهريج مياه".

وفي التفاصيل، فوجئ أحد المواطنين في شقراء بوجود الوافد الذي يعمل لديه منتحرًا في مزرعته غرب محافظة شقراء، بعد قيامه بربط حبل حول عنقه، وتعليقه بصهريج المياه. وعلى الفور قام المواطن بإبلاغ الدوريات الأمنية في شقراء، التي باشرت الموقع في الحال، وتبين أن المنتحر وافد هندي "غير مسلم"، يبلغ ٣٥ عامًا. حسب صحيفة "سبق"

وبدورها، قامت الدوريات الأمنية بإحالة القضية للشرطة التي استدعت الأدلة الجنائية والجهات ذات العلاقة لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة في مثل هذه الحالات.


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