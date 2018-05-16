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"تاباريز" يعلن قائمة أوروجواي استعدادا لمجموعة مصر في المونديال

الأربعاء 16/مايو/2018 - 09:11 ص
تاباريز يعلن قائمة أوروجواي استعدادا لمجموعة مصر في المونديال
سواريز وكافاني
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الفجر الرياضي
 

أعلن أوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب أوروجواي قائمة  فريقه الأولية استعدادًا لكأس العالم  2018 في روسيا.

 

ويقع منتخب أوروجواي مع مصر والسعودية وروسيا في المجموعة الأولى بالمونديال.

 

قائمة أوروجواي استعدادا للمونديال

 

حراسة المرمى: موسليرا، وسيلفا، وكامبانا.

 

خط الدفاع: جودين، وكواتيس، وخيمينيز، وبيريرا، وسيلفا، وكاسيريز، وفاريلا، ونانديز، ومنديز، وتوريرا، وفيتشينو.

 

خط الوسط: فالفيردي، وبينتانكور، وسانشيز، ودي أراسكايتا، ولاكسات، ورودريجيز، ولوديرو، وراميريز.

 

خط الهجوم: وستواني، وجوميز، وإدينسون كافاني، ولويس سواريز.

 

المزيد عن: مونديال روسيا منتخب مصر مصر كاس العالم روسيا اوروجواي
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