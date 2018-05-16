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إيران: أمريكا تحاول تغطية فشلها في الاتفاق النووي بالعقوبات الجديدة

الأربعاء 16/مايو/2018 - 09:10 ص
إيران: أمريكا تحاول تغطية فشلها في الاتفاق النووي بالعقوبات الجديدة
بهرام قاسمي
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وكالات
 

اعتبرت الخارجية الإيرانية العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على شخصيات إيرانية، محاولة جديدة من واشنطن لتغطية فشلها في الاتفاق النووي.

 

وقال المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي في تصريحات صحافية، صباح اليوم الأربعاء، إن "العقوبات الأمريكية الجديدة جاءت بسبب فشل أمريكا في الاتفاق النووي ومحاولة لتغطية فشلها".

 

وأضاف قاسمي: "وضع اسم رئيس البنك المركزي الإيراني على لائحة العقوبات بالتزامن مع اجتماعات ظريف  في بروكسل دليل على أن أمريكا فشلت في الوقوف بوجه إيران".

 

وواصل متحدث الخارجية: "ردود الفعل الدولية على خروج أمريكا من الاتفاق كانت جيدة وهذا سيزيد من عزلة أمريكا وسيسبب الضرر لها ولشعبها".

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