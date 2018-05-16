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مدرب الزمالك يرد على عودة شيكابالا وكهربا وفتحي

الأربعاء 16/مايو/2018 - 09:09 ص
مدرب الزمالك يرد على عودة شيكابالا وكهربا وفتحي
شيكابالا
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الفجر الرياضي
 
قال أمير عزمي مجاهد المدرب بالجهاز الفني للزمالك إن خالد جلال المدير الفني للفريق يمنح كل مدرب من مساعديه دورًا سواء في المباريات أو التدريبات، وأي مساعد يقترح فكرة عليه ويتناقش فيها الجهاز الفني. 


وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "أتمنى فوز الزمالك بكل البطولات في الموسم المقبل، وأن يكون منافسا قويا، والفوز ببطولة كأس مصر منح اللاعبين ثقة أكبر وزاد من خبرات اللاعبين". 


وتابع أمير عزمي: "أتمنى تدعيم صفوف الفريق بعدد من اللاعبين المميزين كما أكد المستشار مرتضى منصور رئيس النادي". 


وأردف: "نادي الزمالك كبير ويحتاج 11 لاعبا بالإضافة إلى دكة قوية، وقرار عودة اللاعبين المعارين مثل مصطفى فتحي وشيكابالا وكهربا، في يد مجلس إدارة النادي، ولكن أنا كمدرب في الفريق أتمنى عودتهم".

المزيد عن: مصطفى فتحي كهربا شيكابالا الزمالك اخبار الرياضة
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