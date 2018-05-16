سعر الدولار اليوم الأربعاء 16-5-2018 في البنوك والسوق السوداء



شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، حالة من الاستقرار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل فى بنكا الأهلي ومصر سعر 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.



وفي البنك العربي الأفريقي سعر 17.76 جنيه للشراء و17.86 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سعر 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية سعر 17.76 جنيه للشراء و17.86 جنيه للبيع.



واستقر سعر الدولار البنك التجاري الدولي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.



وحافظ سعر العملة الأمريكية في بنوك كريدي أجريكول وأبو ظبي الإسلامي والبركة وقناة السويس عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.



وفى السوق الموازى ارتفع متوسط السعر ليسجل 17.85 جنيه.