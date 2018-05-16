سليمان: الكونفيدرالية أهم مكاسب الزمالك هذا الموسم

أكد مؤمن سليمان المدير الفني لفريق الشعلة السعودي، أن مشاركة فريق الزمالك في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية الموسم المقبل، أهم مكاسب الفريق الأبيض بعد التتويج بالكأس مصر على حساب فريق سموحة.

وأضاف سليمان خلال تصريحاته، ببرنامج "كورة كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاته عبر قناة مصر "الأولى"، أن خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك لم ينجح مع الفريق بالصدفة والتتويج بالكأس نتاج جهد كبير له ومعاونيه بالجهاز.

وتابع أن لاعبي الفريق أثبتوا ثقتهم لدى جماهير القلعة البيضاء بعد خسارة بطولة الدوري العام هذا الموسم.