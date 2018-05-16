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نسمة محجوب تغني "حبي ليك" في مسلسل "ليالي أوجيني" (فيديو)

الأربعاء 16/مايو/2018 - 08:02 ص
نسمة محجوب تغني حبي ليك في مسلسل ليالي أوجيني (فيديو)
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شيماء عطية
 

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "ليالي أوجيني" تتر المسلسل تحت عنوان "حبي ليك" بصوت المطربة الشابة نسمة محجوب.


أغنية "حبي ليك"، غناء نسمة محجوب، كلمات أمير طعيمة، رؤية وألحان هشام نزيه.


"ليالي أوجيني" من تأليف سماء عبدالخالق وإنجي القاسم، وإخراج هاني خليفة، ويشترك في البطولة كل من الفنانة أمينة خليل، والفنان التونسي ظافر العابدين، ومن المقرر عرضه عبر شبكة قنوات CBC.


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