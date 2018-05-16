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البث المباشر - اتلتيكو مدريد ومارسيليا – الدوري الأوروبي

الأربعاء 16/مايو/2018 - 07:42 ص
البث المباشر - اتلتيكو مدريد ومارسيليا – الدوري الأوروبي
أتليتكو مدريد ومارسيليا
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الفجر الرياضي
 

 

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معلومات عن مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني ومارسيليا الفرنسي بدون تقطيع اليوم أتليتكو  Vs مارسيليا، البطولة : نهائي الدوري الأوروبي ، القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1، الملعب : ملعب أوليمبيك ليون، المعلقين : حفيظ دراجي وخليل البلوشي.

 

موعد مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني ومارسيليا الفرنسي اليوم في تمام الـ 21:45 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 20:45 مساءاً بتوقيت مصر.

 

كورة لايف مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني ومارسيليا الفرنسي بث مباشر اليوم 16-5-2018 في نهائي الدوري الأوروبي.

 

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