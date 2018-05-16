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الإطلالات الأبرز لنجمات ريد كاربت اليوم الثامن من مهرجان كان السينمائي (صور)

الأربعاء 16/مايو/2018 - 07:59 ص
الإطلالات الأبرز لنجمات ريد كاربت اليوم الثامن من مهرجان كان السينمائي (صور)
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أحمد جمال أحمد
 

شهد مهرجان كان السينمائي الدولي في يومه الثامن حضورًا كبيرًا لنجمات هوليوود البارزات على السجادة الحمراء بحضورهن للعرض الخاص لفيلم Solo: A Star Wars Story.


وكان ضمن أبرز الحاضرات على الريد كاربت، النجمة كيت بلانشيت والنجمة كريستين ستيوارت، والنجمة ثاندي نيوتن، والنجمة إيميليا كلارك.


ويجسد هذا الفيلم شخصية هان سولو في شبابها، والتي كان يجسدها النجم هاريسون فورد في الأجزاء الأولى من السلسلة الشهيرة.


الإطلالات الأبرز لنجمات ريد كاربت اليوم الثامن من مهرجان كان السينمائي (صور)
الإطلالات الأبرز لنجمات ريد كاربت اليوم الثامن من مهرجان كان السينمائي (صور)
الإطلالات الأبرز لنجمات ريد كاربت اليوم الثامن من مهرجان كان السينمائي (صور)
الإطلالات الأبرز لنجمات ريد كاربت اليوم الثامن من مهرجان كان السينمائي (صور)
الإطلالات الأبرز لنجمات ريد كاربت اليوم الثامن من مهرجان كان السينمائي (صور)
الإطلالات الأبرز لنجمات ريد كاربت اليوم الثامن من مهرجان كان السينمائي (صور)
الإطلالات الأبرز لنجمات ريد كاربت اليوم الثامن من مهرجان كان السينمائي (صور)
الإطلالات الأبرز لنجمات ريد كاربت اليوم الثامن من مهرجان كان السينمائي (صور)
الإطلالات الأبرز لنجمات ريد كاربت اليوم الثامن من مهرجان كان السينمائي (صور)
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