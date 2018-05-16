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محمود علاء لجمهور الزمالك: انتظروا مزيد من البطولات الفترة المقبلة

الأربعاء 16/مايو/2018 - 07:12 ص
محمود علاء لجمهور الزمالك: انتظروا مزيد من البطولات الفترة المقبلة
محمود علاء
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ريهام عبد المحسن
 

أعرب محمود علاء نجم الزمالك، عن سعادته بعد تتويج فريقه بلقب كأس مصر للمرة السادسة والعشرين في تاريخه، عقب الفوز على سموحة في المباراة النهائية.

 

وقال علاء في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت :"توجنا مجهودنا هذا الموسم بالبطولة وأشكر الجهاز الفني ومجلس الإدارة على دعمهم لنا وأشكر جمهور الزمالك وأقول لهم انتظروا مزيد من البطولات الفترة المقبلة".

 

 

 

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