دياب مع مصطفى شعبان في كواليس "أيوب" (صور)
الأربعاء 16/مايو/2018 - 07:15 ص
يارا احمد
يواصل الفنان والمطرب محمد دياب، بتصوير مشاهده في مسلسل "أيوب" وتجمعه المشاهد بالفنان مصطفى شعبان ومن المقرر بدأ عرض المسلسل مع أولى أيام موسم رمضان الحالي.
الجدير بالذكر أن مسلسل "أيوب" تدور أحداث حول موظف بنك يتعرض للظلم ويدخل السجن، وعندما يخرج يقرر الانتقام من كل من تسببه فيما وصل له .
العمل بطولة مصطفى شعبان وآيتن عامر ومحمد لطفي ومحمد دياب وهنا الزاهد وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.
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