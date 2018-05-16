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شاهد.. لحظة توقيع مصر وإثيوبيا والسودان على وثيقة جديدة تخص سد النهضة (فيديو)

الأربعاء 16/مايو/2018 - 07:10 ص
شاهد.. لحظة توقيع مصر وإثيوبيا والسودان على وثيقة جديدة تخص سد النهضة (فيديو)
توقيع وثيقة جديدة لسد النهضة
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نعيم يوسف
 
وقع وزراء الخارحية والري ورؤساء أجهزة المخابرات بكل من مصر والسودان وإثيوبيا، الثلاثاء، على وثيقة مخرجات الاجتماع التساعي حول سد النهضة.

وكشف سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن جولة المفاوضات التساعية بين مصر وأثيوبيا والسودان، اتسمت بالشفافية والانفتاح، وتناولت تفاصيل موضوعات حساسة ولها أهميتها للشعوب الثلاثة في إطار من الأخوية، للبحث عن حلول للمشاكل.

وشدد شكري عقب توقيع وزراء الري والخارجية والمخابرات، على وثيقة مخرجات الاجتماع التساعي حول سد النهضة: "نحن وضعنا مسار لكسر هذا الجمود، وأثق في أن إخلاص النوايا وحسن النية سوف يؤدي هذا المسار إلى الانتهاء من الدراسات الفنية وفقا لإعلان المبادئ لمصلحة البلدان الثلاثة".

وقال متحدث وزارة الخارجية، إنه جرى الاتفاق علي توجيه ملاحظات الدول إلى المكتب الاستشاري بشأن التقرير الاستهلالي، وعقد القمة الثلاثية كل 6 أشهر، وإنشاء صندوق الاستثمار المشترك، وتشكيل مجموعة علمية مستقلة لتحقق التقارب حول السد.

ولفت إلى أن مصر ستستقبل المسئولين من الدول الثلاث في القاهرة يومي 18 و19 في القاهرة في سياق استمرار المشاورات تنفيذا لما تم الاتفاق عليه اليوم.

المزيد عن: مصر سد النهضة السودان أثيوبيا
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