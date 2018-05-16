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عنتر: طبيعي أن يتوج الزمالك بلقب كأس مصر

الأربعاء 16/مايو/2018 - 07:05 ص
عنتر: طبيعي أن يتوج الزمالك بلقب كأس مصر
محمد عنتر
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ريهام عبد المحسن
 

عبر محمد عنتر نجم الزمالك، عن سعادته بعد تتويج فريقه بلقب كأس مصر للمرة السادسة والعشرين في تاريخه، عقب الفوز على سموحة في المباراة النهائية.

 

وقال عنتر في تصريحات تليفزيونية لفضائية أون سبورت: "من الطبيعي أن يفوز الزمالك بالبطولة والحمد لله على تقديمي للأداء المشرف".

 

واختتم عنتر تصريحاته بتوجيه كلمة للجمهور قائلا: "إن شاء مزيد من البطولات للزمالك".

 

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