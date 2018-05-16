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يوم رياضي لجمعية قدامى اللاعبين بالإسماعيلية (صور)

الأربعاء 16/مايو/2018 - 06:58 ص
يوم رياضي لجمعية قدامى اللاعبين بالإسماعيلية (صور)
قدامى الإسماعيلية
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شيماء أمين
 

أقامت جمعية قدامى اللاعبين بالإسماعيلية، يوما رياضيا جمع لاعبي الإسماعيلي والقناة القدامى على ملعب النادي النوبي بالشيخ زايد.

 

وكان على رأس الحضور والضيوف لهذا اليوم المهندس خالد فرو نائب رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي، واللواء محمد عبد المنعم وحسين نور الدين ومحمد عباس ومحمد أبو لحمة وخليل السامبو وأحمد كمال حافظ وكابتن مدحت عاشور وحمودة مرغني، وحسن فاروق وأيمن خليل ووليد فايز ومصطفى جودة، وماني مكي وأشرف رومونيجا وطارق يحيى ووليد المناديلي ورمضان الطيب.

 

 

وستقوم الجمعية بجعل هذا اليوم أسبوعيا، لتجمع أعضاء الجمعية والضيوف، ويذكر أن جمعية قدامى اللاعبين بالإسماعيلية تم انشاؤها حديثا.

 

كما حضر إبراهيم عبد الرحيم نائب رئيس مجلس الإدارة والأعضاء مجدي سليمان ومجدي فلافيلو ومحمد السني وسيد شعبان وميمي عوض وحسني راشد ومجدي مباراة ومصطفي درويش وعادل أبو جريشة ومحمد همام.

 

يوم رياضي لجمعية قدامى اللاعبين بالإسماعيلية (صور)
يوم رياضي لجمعية قدامى اللاعبين بالإسماعيلية (صور)
يوم رياضي لجمعية قدامى اللاعبين بالإسماعيلية (صور)
يوم رياضي لجمعية قدامى اللاعبين بالإسماعيلية (صور)
يوم رياضي لجمعية قدامى اللاعبين بالإسماعيلية (صور)
يوم رياضي لجمعية قدامى اللاعبين بالإسماعيلية (صور)
يوم رياضي لجمعية قدامى اللاعبين بالإسماعيلية (صور)
يوم رياضي لجمعية قدامى اللاعبين بالإسماعيلية (صور)
يوم رياضي لجمعية قدامى اللاعبين بالإسماعيلية (صور)
يوم رياضي لجمعية قدامى اللاعبين بالإسماعيلية (صور)
يوم رياضي لجمعية قدامى اللاعبين بالإسماعيلية (صور)
يوم رياضي لجمعية قدامى اللاعبين بالإسماعيلية (صور)
يوم رياضي لجمعية قدامى اللاعبين بالإسماعيلية (صور)
يوم رياضي لجمعية قدامى اللاعبين بالإسماعيلية (صور)
المزيد عن: يوم رياضي نجوم الإسماعيلي قدامى اللاعبين رياضة اللواء محمد عبد المنعم القدامى
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