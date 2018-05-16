حازم إمام: خلافي مع أيمن حافظ انتهى بعد الفوز بكأس مصر

أكد حازم إمام، قائد فريق الزمالك، أنه توج ببطولة كأس مصر للمرة الثالثة في مسيرته مع الفريق حتى الآن، وذلك بعد الفوز باللقب في الموسم الحالي على حساب سموحة.

وأضاف حازم إمام خلال تصريحاته، ببرنامج "كورة كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاته عبر قناة مصر "الأولى"، "أيمن حافظ أخي الكبير وخلافي معه انتهي في وقته".

وأشار قائد الزمالك إلى أن خالد جلال مدرب الزمالك خلق دوافع جديدة في لاعبى الفريق، موضحا أن الفريق حقق نتائج مميزة في الفترة الأخيرة.