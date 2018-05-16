طفل يغني بالأفراح: بدأت لتحسين الدخل.. وأصبحت مهنتي (فيديو)



وأضاف "رزق" في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء" المذاع على قناة دريم الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أنهم يحيون افراح في المنصورة وكفر الشيخ، وغيرها.





وأشار إلى أن شقيقه الأصغر "محمد" أحب المهنة، واشتهر، مضيفا: "مكنتش عارف إنها هتوصل لكدة، وكنت شايف إنه هو موهوب".





قال الطفل أحمد رزق، أحد الأطفال الذين يغنون بالأفراح الشعبية، إنه بدأ في هذا المجال لتحسين الدخل لأن ظروفهم كانت صعبة، ثم أصبحت مهنته.