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قيادي بفتح: كل الخيارات مفتوحة أمام القيادات الفلسطينية

الأربعاء 16/مايو/2018 - 05:58 ص
قيادي بفتح: كل الخيارات مفتوحة أمام القيادات الفلسطينية
رأفت عليان
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نعيم يوسف
 
قال رأفت عليان، القيادي بحركة فتح، إن الخيارات مفتوحة أمام القيادات الفلسطينية لكن لابد وأن يكون هناك رؤية لدي كل الفلسطينيين فيما بينهم حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وأكد "عليان" في مداخلة مع برنامج "وراء الحدث" الذي يقدمه علاء الشيخ، على قناة الغد الفضائية، الثلاثاء، أن المرحلة الحالية تتطلب وحدة وطنية لمواجهة القادم، لافتًا إلى أن نقل السفارة الإسرائيلية الي القدس ليست الهدف الرئيسي لدي دولة إسرائيل وأمريكا بل هي خطوة أولى ضمن سلسلة خطوات صفقة القرن.

وأشار القيادي الفلسطيني إلى أن في حالة عدم الرد على هذه الخطوة سنجد أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ستمضي بتنفيذ صفقة القرن والتي ينتوا من خلالها فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، لافتًا إلى أن قيادات حركة فتح تعمل بشكل جدي علي المستوي الدبلوماسي.

وتابع أن جلسة مجلس الأمن جاءت من حِراك القيادة الفلسطينية في محاولة إدانة الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أننا نعي تمامًا أن هناك فيتو أمريكي ضد أي قرار يدين إسرائيل.
المزيد عن: نقل سفارة اسرائيل فتح حماس الحم إسرائيل
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