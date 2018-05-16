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داعية: من يقرأ في القرآن الكريم يعرف مكانة مصر

الأربعاء 16/مايو/2018 - 05:53 ص
داعية: من يقرأ في القرآن الكريم يعرف مكانة مصر
الشيخ عصام الروبي
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نعيم يوسف
 
قال الشيخ عصام الروبي، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن الوطن أمانة في أعناقنا جميعا، ومصر بلد شرفها الله وأعطاها مكانة كبيرة.

وأضاف "الروبي" في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام جرايد"، المذاع على قناة العاصمة الفضائية، الثلاثاء، أن من يقرأ في القرآن الكريم يعرف مكانة مصر، وأنها أرض ربوة.

ولفت الأستاذ بجامعة الأزهر، إلى أن العقل المصري عقل فذ وصاحب حضارة، وعلينا أن نحافظ على مصر.
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