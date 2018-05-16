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موعد مباراة أتليتكو مدريد ومارسيليا اليوم الأربعاء 16-5-2018 بالدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

الأربعاء 16/مايو/2018 - 05:45 ص
موعد مباراة أتليتكو مدريد ومارسيليا اليوم الأربعاء 16-5-2018 بالدوري الأوروبي والقنوات الناقلة
أتليتكو مدريد ومارسيليا
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أحمد عصام
 

يلتقي فريق أتليتكو مدريد الإسباني، مع نظيره نادي مارسيليا الفرنسي، اليوم الأربعاء 16-5-2018 على ملعب "ليون" في تمام الساعة 8:45 مساءً، ضمن منافسات  دور النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

 

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت 1 HD.

 

وسيكون نهائي اليوم التاسع لأتلتيكو في سجل مشاركاته الأوروبية والخامس له منذ 2010، حيث توج بالدوري الأوروبي في كل من عامي 2010 و2012، كما خسر في نهائي دوري الأبطال أمام جاره ريال مدريد في كل من عامي 2014 و2016.

 

وسبق لأتلتيكو خوض نهائي أوروبي في ليون، حيث شهدت المدينة هزيمته أمام دينامو كييف الأوكراني في نهائي الكأس الأوروبية للأندية أبطال الكؤوس 1986، ويدرك الفريق الإسباني حجم الضغوط التي سيواجهها وسط الجماهير الفرنسية الداعمة لمارسيليا.

 

يذكر أن أتليتكو مدريد أطاح بفريق الأرسنال بنصف النهائي، بينما فاز نادي مارسيليا على نادي سالزبورج النمساوي.

 

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